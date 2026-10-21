Graco Aktie
WKN: 859357 / ISIN: US3841091040
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21.10.2026 22:50:39
Graco Inc Q3 Profit Retreats
(RTTNews) - Graco Inc (GGG) announced earnings for third quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings totaled $121.56 million, or $0.75 per share. This compares with $137.63 million, or $0.82 per share, last year.
Excluding items, Graco Inc reported adjusted earnings of $131.3 million or $0.81 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.9% to $586.4 million from $543.4 million last year.
Graco Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $121.56 Mln. vs. $137.63 Mln. last year. -EPS: $0.75 vs. $0.82 last year. -Revenue: $586.4 Mln vs. $543.4 Mln last year.
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