Graco Inc Q3 Profit Retreats

(RTTNews) - Graco Inc (GGG) announced earnings for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings totaled $121.56 million, or $0.75 per share. This compares with $137.63 million, or $0.82 per share, last year.

Excluding items, Graco Inc reported adjusted earnings of $131.3 million or $0.81 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 7.9% to $586.4 million from $543.4 million last year.

Graco Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $121.56 Mln. vs. $137.63 Mln. last year. -EPS: $0.75 vs. $0.82 last year. -Revenue: $586.4 Mln vs. $543.4 Mln last year.