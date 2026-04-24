Graco präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Graco gab am 22.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,70 USD, nach 0,720 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 540,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 528,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at