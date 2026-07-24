Graco: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Graco hat am 22.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,87 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,760 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 571,8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 590,6 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at