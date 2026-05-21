Graco Aktie
WKN: 859357 / ISIN: US3841091040
|
21.05.2026 15:41:10
Graco To Buy Valco Melton For $447 Mln In Cash
(RTTNews) - Graco Inc.(GGG), a fluid and powder handling technologies company, said on Thursday that it has inked a deal to acquire Valco Melton, an adhesive application and quality assurance systems provider, for $447 million in cash. This includes around $40 million in expected tax benefits.
Mark Sheahan, CEO of Graco, said: "This acquisition is a strong strategic fit for Graco and a natural extension of our industrial portfolio. Valco Melton expands our capabilities in precision sealant and adhesive dispensing, which closely aligns with Graco's core expertise in fluid handling, while adding complementary vision-based quality assurance systems."
The transaction is expected to be closed in the third quarter of Graco's fiscal.
Valco Melton had reported revenue of $145 million for 2025.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Graco Inc.
|
07.04.26
|Erste Schätzungen: Graco informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
25.01.26
|Ausblick: Graco legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
11.01.26
|Erste Schätzungen: Graco legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Graco Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Graco Inc.
|64,80
|0,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Zahlen: ATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- Chinas Börsen letztlich schwach - Nikkei klettert kräftig
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex gab hingegen nach. Der Dow verbucht im Donnerstagshandel Verluste. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.