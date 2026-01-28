28.01.2026 06:31:29

Graco vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Graco lud am 26.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,79 USD gegenüber 0,630 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Graco mit einem Umsatz von insgesamt 593,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 548,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,11 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,08 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Graco ein EPS von 2,82 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Graco im vergangenen Geschäftsjahr 2,24 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Graco 2,11 Milliarden USD umsetzen können.

