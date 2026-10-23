Graco vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Graco veröffentlichte am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,820 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 586,4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 543,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at