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13.07.2026 06:31:29
Gradiente Infotainment präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Gradiente Infotainment hat am 10.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei 0,04 INR. Im letzten Jahr hatte Gradiente Infotainment einen Gewinn von 0,140 INR je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal hat Gradiente Infotainment mit einem Umsatz von insgesamt 172,9 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 118,68 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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