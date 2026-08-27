Gradus AD Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Gradus AD Registered präsentierte in der am 24.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im letzten Jahr hatte Gradus AD Registered einen Gewinn von 0,010 EUR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 38,6 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,2 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at