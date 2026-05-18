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18.05.2026 06:31:29
Graf Global A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Graf Global A lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,080 USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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