Graf Global A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Graf Global A stellte am 11.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,280 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at