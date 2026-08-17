Graf Global A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Graf Global A lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at