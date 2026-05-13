Graf Global: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Graf Global hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,06 USD. Im letzten Jahr hatte Graf Global einen Gewinn von 0,090 USD je Aktie eingefahren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,280 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at