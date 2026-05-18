Graf Global stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Graf Global hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,080 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at