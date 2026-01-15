RTX A-S Aktie
WKN: 939166 / ISIN: DK0010267129
|
15.01.2026 17:58:00
Grafikkartenpreise schießen hoch, GeForce RTX 5070 Ti verschwindet
Der Speichermangel erreicht Grafikkarten. Die Preise aller Oberklasse-Modelle steigen. Modelle mit wenig RAM rücken in den Fokus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
