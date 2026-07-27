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27.07.2026 06:31:29
GrafTech International legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
GrafTech International hat am 24.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,54 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GrafTech International in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,40 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 127,4 Millionen USD im Vergleich zu 131,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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