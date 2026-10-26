GrafTech International legte Quartalsergebnis vor

GrafTech International hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,76 USD gegenüber -1,100 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Mit einem Umsatz von 140,2 Millionen USD, gegenüber 144,0 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,67 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at