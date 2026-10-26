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26.10.2026 06:31:29
GrafTech International legte Quartalsergebnis vor
GrafTech International hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,76 USD gegenüber -1,100 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Mit einem Umsatz von 140,2 Millionen USD, gegenüber 144,0 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,67 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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