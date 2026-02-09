GrafTech International: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

GrafTech International hat am 06.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

GrafTech International hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,50 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,900 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 13,23 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 116,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 134,2 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 8,450 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -5,100 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat GrafTech International mit einem Umsatz von insgesamt 504,13 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 538,78 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -6,43 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at