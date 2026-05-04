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04.05.2026 06:31:29
GrafTech International: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
GrafTech International präsentierte am 01.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,66 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei GrafTech International ein EPS von -1,500 USD in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 125,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GrafTech International 111,8 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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