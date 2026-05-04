GrafTech International: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

GrafTech International präsentierte am 01.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,66 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei GrafTech International ein EPS von -1,500 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 125,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GrafTech International 111,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at