GrafTech International stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

GrafTech International hat am 24.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,10 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,400 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat GrafTech International 144,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 130,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at