GrafTech International Aktie
WKN DE: A2JH5G / ISIN: US3843135084
|
06.02.2026 16:43:38
GrafTech International Stock Falls 30% Over Wider Loss In Q4
(RTTNews) - Stock of GrafTech International Ltd. (EAF) is moving down about 30 percent on Friday morning trading following the announcement of fourth-quarter financial results, reporting wider loss.
Net loss for the quarter increased to $65.116 million from last year's $49.476 million.
The company's shares are currently trading at $10.95 on the , down 30.27 percent. The stock opened at $10.10 and has climbed as high as $12.49 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $5.50 to $20.32.
Net sales declined to $116.5 million from $134.2 million in the previous year.
