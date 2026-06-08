Graham Corp Profit Falls In Q4

(RTTNews) - Graham Corp (GHM) revealed earnings for fourth quarter that Drops, from last year

The company's earnings totaled $1.97 million, or $0.18 per share. This compares with $4.39 million, or $0.40 per share, last year.

Excluding items, Graham Corp reported adjusted earnings of $3.72 million or $0.33 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 13.0% to $67.08 million from $59.34 million last year.

Graham Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.97 Mln. vs. $4.39 Mln. last year. -EPS: $0.18 vs. $0.40 last year. -Revenue: $67.08 Mln vs. $59.34 Mln last year.