Graham Aktie
WKN: 857127 / ISIN: US3845561063
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08.06.2026 13:06:57
Graham Corp Profit Falls In Q4
(RTTNews) - Graham Corp (GHM) revealed earnings for fourth quarter that Drops, from last year
The company's earnings totaled $1.97 million, or $0.18 per share. This compares with $4.39 million, or $0.40 per share, last year.
Excluding items, Graham Corp reported adjusted earnings of $3.72 million or $0.33 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 13.0% to $67.08 million from $59.34 million last year.
Graham Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.97 Mln. vs. $4.39 Mln. last year. -EPS: $0.18 vs. $0.40 last year. -Revenue: $67.08 Mln vs. $59.34 Mln last year.
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