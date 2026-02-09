Graham gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Graham hat sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,140 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,54 Prozent auf 56,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 47,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at