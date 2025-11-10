Graham gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Graham lud am 07.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,28 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 66,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 53,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at