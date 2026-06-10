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10.06.2026 06:31:29
Graham stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Graham hat am 08.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,18 USD. Im letzten Jahr hatte Graham einen Gewinn von 0,400 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz wurden 67,1 Millionen USD gegenüber 59,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,12 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,11 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 245,29 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 209,90 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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