27.02.2026 06:31:29
Graham verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Graham veröffentlichte am 25.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 24,71 USD. Im Vorjahresviertel waren 125,58 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Graham in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,25 Milliarden USD im Vergleich zu 1,25 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 66,47 USD gegenüber 163,40 USD je Aktie im Vorjahr.
Graham hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 4,91 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 4,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
