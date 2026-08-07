GRAIL öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

GRAIL präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,56 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,180 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat GRAIL 44,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 35,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at