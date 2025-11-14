GRAIL: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

GRAIL hat am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,940 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 36,2 Millionen USD gegenüber 28,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at