GRAIL stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

GRAIL präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 2,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das GRAIL ein Ergebnis je Aktie von -2,460 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 37,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at