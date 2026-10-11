Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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11.10.2026 10:11:00
Grail Stock Hit a 12-Month High After Its FDA Panel Win. But Here's the Risk Investors Shouldn't Ignore.
It always makes sense to look at the downside risk as well as the upside potential in a stock, and that's particularly the case with a speculative growth stock like a multi-cancer early detection (MCED) test company, Grail (NASDAQ: GRAL). While most of the debate, quite correctly, centers on a binary event (FDA approval of its Galleri test) and then on whether medical insurers cover the test, there's another huge consideration: its pricing.
The company received a boost recently with news that the FDA's Medical Devices Advisory Committee's Molecular and Clinical Genetics Devices Panel voted in favor of Galleri's safety, benefit, and effectiveness, paving the way for FDA marketing approval.
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