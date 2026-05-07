GRAIL verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GRAIL hat am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,29 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 40,8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 31,8 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at