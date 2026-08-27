Sea Aktie

Sea für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005

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27.08.2026 08:23:20

Grain exports stall as Ukraine steps up attacks on Russia's Black Sea ports

Ukrainian drone strikes on Russian infrastructure on the Black Sea are disrupting grain and oil exports from the port of Novorossiysk and other key hubs.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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