Grainger mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Grainger hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9,87 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,39 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,66 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at