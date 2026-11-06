Grainger stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Grainger hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12,42 USD. Im Vorjahresviertel hatte Grainger 6,12 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 5,18 Milliarden USD gegenüber 4,66 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at