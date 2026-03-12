KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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12.03.2026 12:48:00
Grammarly: KI gibt sich nach Kritik nicht mehr als Autorinnen und Autoren aus
Eine Grammarly-KI hat sich als berühmte Autorinnen und Autoren ausgegeben, auch aus dem deutschsprachigen Raum. Nun wurde sie deaktiviert. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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