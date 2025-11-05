Grammer legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Grammer hat am 03.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Grammer ein EPS von -5,530 EUR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 433,2 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 357,5 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at