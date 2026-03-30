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30.03.2026 06:31:29
Grammer öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Grammer äußerte sich am 27.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS belief sich auf 0,14 EUR gegenüber -0,550 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 434,3 Millionen EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 449,7 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,40 EUR, nach -6,330 EUR im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz lag bei 1,82 Milliarden EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,92 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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