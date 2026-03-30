Grammer öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Grammer äußerte sich am 27.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 0,14 EUR gegenüber -0,550 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 434,3 Millionen EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 449,7 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,40 EUR, nach -6,330 EUR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 1,82 Milliarden EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,92 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at