19.08.2025 06:31:29
Grammer: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Grammer hat am 16.08.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Grammer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,180 EUR je Aktie gewesen.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 558,0 Millionen EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 466,2 Millionen EUR.
