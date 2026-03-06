Gran Tierra Energy: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Gran Tierra Energy hat am 03.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -4,00 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,040 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gran Tierra Energy in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,79 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 129,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 147,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 5,450 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 4,04 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 596,71 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 621,85 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at