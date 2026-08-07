Gran Tierra Energy vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Gran Tierra Energy hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 187,2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gran Tierra Energy 152,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at