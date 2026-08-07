Gran Tierra Exchanco: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Gran Tierra Exchanco hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,97 CAD gegenüber -0,500 CAD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,72 Prozent auf 259,1 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 211,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at