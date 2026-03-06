|
Gran Tierra Exchanco öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Gran Tierra Exchanco hat am 03.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 5,58 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,390 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gran Tierra Exchanco in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,04 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 181,2 Millionen CAD im Vergleich zu 206,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 7,620 CAD. Im Vorjahr hatten 0,140 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 833,78 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 851,91 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
