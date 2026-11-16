Grand Canyon Education Aktie
WKN DE: A0Q8E2 / ISIN: US38526M1062
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16.11.2026 23:15:02
Grand Canyon Education: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 4, 2026, Grand Canyon Education (NASDAQ:LOPE) announced total enrollment increased 5.2% year over year. Long-term investors care because student retention and new campus formats drive scalable service revenue across education partners.
Three key takeaways from the call highlight where the business is headed.
Ground campus enrollment fell three percentage points below management expectations due to flat incoming student growth. Management launched four targeted programs to expand student reach and reignite campus growth over the next five years.
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Nachrichten zu Grand Canyon Education Inc
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03.11.26
|Ausblick: Grand Canyon Education informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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20.10.26
|Erste Schätzungen: Grand Canyon Education zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Grand Canyon Education Inc
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