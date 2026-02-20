|
Grand Canyon Education: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Grand Canyon Education hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,14 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,84 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 308,1 Millionen USD – ein Plus von 5,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Grand Canyon Education 292,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 7,71 USD, nach 7,73 USD im Vorjahresvergleich.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,07 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,11 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,03 Milliarden USD im Vorjahr.
