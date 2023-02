Grand Canyon Education stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Grand Canyon Education hat am 17.02.2023 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,36 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 258,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 251,4 Millionen USD in den Büchern standen.

In Sachen EPS wurden 5,96 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Grand Canyon Education 6,00 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,64 Prozent auf 911,30 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 896,56 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 5,85 USD und einen Umsatz von 908,79 Millionen USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at