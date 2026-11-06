Grand Canyon Education verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Grand Canyon Education hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,580 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 267,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Grand Canyon Education einen Umsatz von 261,1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at