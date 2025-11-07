Grand Canyon Education veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Grand Canyon Education hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,58 USD, nach 1,42 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 261,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 238,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at