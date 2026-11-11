Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
|Nach LEG-Einstieg
|
11.11.2026 14:51:09
Grand City Properties-Aktie gesucht: Ergebnisziel angehoben
Das Unternehmen hält seit Kurzem rund 20 Prozent an LEG. "Wir können bis 29,9 Prozent aufstocken, ohne dass wir ein Übernahmeangebot für LEG vorlegen müssen", sagte Aufsichtsratschef Christian Windfuhr der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Ob Grand City Properties das macht oder nicht, hänge in den nächsten Monaten von dem Preis der LEG-Aktien und der Entwicklung der Zinsen ab. Eine Übernahme der Mehrheit an LEG sei derzeit nicht geplant. Momentan sei der LEG-Anteil ein reines Finanzinvestment.
Mittlerweile ist GCP der größte Einzelaktionär beim Düsseldorfer Immobilienunternehmen. Zu der Frage, ob der Konzern aus Luxemburg einen Sitz im LEG-Aufsichtsrat beanspruchen wird, wollte sich Windfuhr nicht festlegen. "Wenn sich im Aufsichtsrat etwas verändern sollte, denken wir darüber nach", sagte der Manager. Gegenwärtig sei es nicht die Zielsetzung, einen Sitz im Kontrollgremium zu haben. Auch ein Verkauf der LEG-Aktien sei denkbar, sollte sich der Aktienkurs gut entwickeln. Das Geld könne das Unternehmen dann anderweitig einsetzen.
Derweil hat Grand City Properties (GCP) in den ersten neun Monaten ähnlich wie auch andere Wohnungsanbieter von höheren Mieteinnahmen profitiert. Die Nettomieteinnahmen legten bis Ende September im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent auf gut 331 Millionen Euro zu, wie Grand City Properties mitteilte. Wegen gestiegener Finanzierungskosten sank jedoch die für die Immobilienbranche wichtige Kennziffer FFO I um vier Prozent auf 135,7 Millionen Euro.
Für Stephanie Dossmann vom Analysehaus Jefferies wirken die operativen Kennziffern des Immobilienunternehmens weiterhin gesund. Noch wichtiger sei aber die LEG-Beteiligung wegen ihrer positiven Wirkung auf den operativen Gewinn (FFO I). Die Anhebung der Prognose für 2026 sei davon unterstützt worden.
Unter dem Strich schrumpfte der Gewinn um mehr als die Hälfte auf knapp 182 Millionen Euro. Der Wohnungsanbieter begründete dies vor allem mit einem niedrigeren Beitrag durch die Neubewertung der Immobilien.
Ende September waren gut 61.100 Wohnungen im Besitz von Grand City Properties und damit etwas mehr als Ende 2025. Regionale Schwerpunkte sind Berlin, Nordrhein-Westfalen und London. In der britischen Hauptstadt hat Grand City Properties zwar nur gut 4.000 Wohnungen und damit knapp sieben Prozent des gesamten Bestands. Gemessen an der Bewertung der Wohnungen steuert London aber mit fast 1,9 Milliarden Euro rund ein Fünftel bei.
Derweil macht Aufsichtsratschef Windfuhr die aktuelle Diskussion um eine Vergesellschaftung von Wohnungsunternehmen in Berlin keine Sorgen. "Wir wären aufgrund der neuen Parameter von einer Enteignung von Wohnungen in Berlin nicht betroffen", sagte der Manager. Grand City Properties besitze im Großraum Berlin rund 8.500 Wohnungen. Linke, Grüne und SPD in Berlin wollen im Falle einer Koalition eine Vergesellschaftung großer privater Wohnungsbestände angehen. Wie aus einem gemeinsamen Sondierungspapier der drei Parteien hervorgeht, sollen statt wie vom Volksentscheid 2021 verlangt inzwischen nicht mehr Unternehmen ab 3.000, sondern erst ab 10.000 Wohnungen vergesellschaftet werden.
/mne/tav/stk
LUXEMBURG (dpa-AFX)
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