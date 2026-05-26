Grand City Properties Aktie

Grand City Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JXCV / ISIN: LU0775917882

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Immobilienwerte 26.05.2026 09:27:38

Grand City Properties-Aktie im Minus: Jefferies wird pessimistischer

Grand City Properties-Aktie im Minus: Jefferies wird pessimistischer

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Grand City Properties gesenkt.

Konkret wurde das Kursziel von 14,00 auf 9,90 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Pierre-Emmanuel Clouard sieht bei einigen europäischen Immobilienwerte attraktive Einstiegschancen angesichts niedriger Bewertungsniveaus im schwierigen Konjunkturumfeld. Der Druck von der Zinsseite erinnere an 2022, die Lage sei allerdings fundamental komplett anders, schrieb er am Montag. Die Bilanzen seien repariert, die Finanzierungsmärkte offen und die Ergebnisse stabilisierten sich. Bei Grand City Properties sieht Clouard derweil eine geringe Aktienliquidität nach der Anteilsaufstockung durch Aroundtown sowie einen anhaltenden Ergebnisdruck.

Die GCP-Aktie notiert via XETRA zeitweise 2,45 Prozent tiefer bei 9,55 Euro.

/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 00:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2026 / 19:00 / ET

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NEW YORK (dpa-AFX)

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

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