Grand City Properties Aktie

Grand City Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JXCV / ISIN: LU0775917882

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Dividendenstrategie 12.05.2026 12:49:00

Grand City Properties-Aktie niedriger: Neue Regel für stabilere Dividendenzahlungen

Grand City Properties-Aktie niedriger: Neue Regel für stabilere Dividendenzahlungen

Höhere Mieten haben den Wohnungsanbieter Grand City Properties (GCP) im ersten Quartal Auftrieb gegeben.

Künftig will Grand City Properties die Hälfte des sogenannten FFO 1 auf diesem Weg an seine Anteilseigner ausschütten, wie es am Montagabend mitteilte. FFO 1 ist eine für die Immobilienwirtschaft wichtige Rentabilitätskennziffer. Voraussetzung dafür seien entsprechende Marktbedingungen.

Die Maßnahmen kommen vor allem dem Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown zu Gute. Dieser hält mehr als 80 Prozent an dem im Nebenwerte-Index SDAX gelisteten Unternehmen.

Grand City Properties profitiert von höheren Mieteinnahmen

Höhere Mieten haben den Wohnungsanbieter GCP im ersten Quartal Auftrieb gegeben. So konnte das zum Immobilienkonzern Aroundtown gehörende Unternehmen die Mieteinnahmen und das operative Ergebnis trotz des Verkaufs einiger Wohnungen leicht steigern. Die Prognose für das laufende Jahr bestätigte das Führungsgremium um Unternehmenschef Refael Zamir. Die Aktie gab nach. Zuletzt verlor das Papier rund ein Prozent.

Die Nettomieteinnahmen legten in den ersten drei Monaten bis Ende März im Jahresvergleich um zwei Prozent auf knapp 109 Millionen Euro zu. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) fiel mit 85,7 Millionen Euro ein Prozent höher aus, wie das Unternehmen am Dienstag in Luxemburg mitteilte.

Die für die Immobilienbranche wichtige Kennziffer FFO1 ging hingegen in den ersten drei Monaten wegen höherer Kosten um vier Prozent auf 46,4 Millionen Euro zurück. Unter dem Strich halbierte sich der Gewinn auf 42,2 Millionen Euro. Der zum größten Teil zum Gewebeimmobilienkonzern Aroundtown (Grand City Properties) gehörende Wohnungsanbieter begründete dies vor allem damit, dass im Auftaktquartal im Gegensatz zum Vorjahr die Bewertungsergebnisse fehlten.

Derweil will das Unternehmen für das Jahr 2025 wieder eine Dividende von 30 Cent je Aktie zahlen, wie das Unternehmen schon am Vorabend mitteilte. Für die Jahre 2022 bis 2024 hatte das Unternehmen wegen erhöhter Unsicherheiten auf den Märkten die Dividende gestrichen. Zuletzt wurden für 2021 je Aktie 83 Cent ausgeschüttet.

Ende März waren knapp 59.760 Wohnungen im Besitz von Grand City Properties und damit etwas mehr als Ende 2025. Regionale Schwerpunkte des Unternehmens sind Berlin, Nordrhein-Westfalen und London. In der britischen Hauptstadt hat Grand City Properties zwar nur gut 3.900 Wohnungen und damit knapp sieben Prozent des gesamten Bestands. Gemessen an der Bewertung der Wohnungen steuert London aber mit fast 1,9 Milliarden Euro rund ein Fünftel bei.

Im XETRA-Handel fällt die GCP-Aktie zeitweise 1,05 Prozent auf 9,38 Euro.

/he/la

LUXEMBURG (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

TKMS-Aktie nach soliden Zahlen dennoch tiefer: So reagieren Rheinmetall, RENK und HENSOLDT

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Grand City Properties S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Grand City Properties S.A.

mehr Analysen
10:38 Grand City Properties Buy Jefferies & Company Inc.
23.04.26 Grand City Properties Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.03.26 Grand City Properties Neutral Goldman Sachs Group Inc.
16.03.26 Grand City Properties Neutral Goldman Sachs Group Inc.
04.03.26 Grand City Properties Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aroundtown SA 2,52 0,88% Aroundtown SA
Grand City Properties S.A. 9,38 -2,60% Grand City Properties S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex zeigen sich am zweiten Handelstag der Woche mit Verlusten. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen