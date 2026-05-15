Grand City Properties: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Grand City Properties gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,370 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 159,3 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 127,5 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at